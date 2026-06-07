В Архангельске открылась выставка, посвященная искусству Русского Севера

Выставка «Душа башеная», посвященная народному искусству Русского Севера, начала работать 6 июня в Архангельске. Она доступна для посещения по Пушкинской карте, которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Архангельской области.
В экспозиции представлены текстиль, гончарные изделия, прялки, традиционные костюмы и головные уборы. Также там можно увидеть предметы из музейных коллекций «Ткани», «Дерево» и «Керамика», собранные на территории Поморья. Каждый экспонат несет отпечаток локальной традиции — крой сарафана, узор вышивки, форма и орнамент прялки или способ изготовления глиняной утвари.
Центральное место на выставке отведено текстилю Каргополья, знаменитой каргопольской игрушке и работам гончаров Емецка, Мезени, Вельска и Шенкурска. Кроме того, посетители увидят редкие резные прялки из музейных фондов и собраний различных центров росписи, женские головные уборы, расшитые золотой нитью и речным жемчугом, подзоры с богатой тамбурной вышивкой, а также тканые юбки из Каргопольского уезда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.