«Паразит погибает»: Названо самое эффективное средство для защиты собаки от клещей

Самые распространённые — капли на холку и спреи с отпугивающим запахом, причём их комбинация даёт усиленную защиту. Однако самым надёжным способом профилактики являются специальные таблетки от клещей. Выбор таких таблеток зависит от финансовых возможностей владельца. Однако важно приобретать препараты только у официальных поставщиков и внимательно следить, чтобы товар не оказался поддельным.