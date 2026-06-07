Хороводы, концерты и народная одежда: как отметить День России 2026

День России 12 июня — это возможность не только отдохнуть, но и вместе вспомнить важные события истории страны, её достижения и почувствовать единство. Посещение мероприятий станет поводом для новых ярких впечатлений, а дети узнают о нашей стране больше. Отмечайте праздник вместе! С Днём России!