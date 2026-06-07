Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении

Пашинян также заявил, что отношения Армении и России основаны на взаимном уважении, а возникающая напряженность, по его мнению, носит искусственный характер. Кроме того, премьер подчеркнул, что страну не могут лишить членства в ЕАЭС, поскольку все решения в объединении принимаются консенсусом, а каждая страна обладает правом вето.