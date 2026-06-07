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Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 7 июня, проголосовал на парламентских выборах на избирательном участке 8/20 в Ереване. После голосования глава правительства заявил, что рассчитывает на честное проведение выборов. Трансляцию вели местные каналы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 7 июня, проголосовал на парламентских выборах на избирательном участке 8/20 в Ереване. После голосования глава правительства заявил, что рассчитывает на честное проведение выборов. Трансляцию вели местные каналы.

— Мои ожидания — свободное волеизъявление армянского народа, — сказал Пашинян.

Также премьер отверг обвинения в репрессиях против политических оппонентов. По его словам, действия правоохранительных органов в отношении представителей оппозиции проходят в рамках законодательства Армении.

Пашинян также заявил, что отношения Армении и России основаны на взаимном уважении, а возникающая напряженность, по его мнению, носит искусственный характер. Кроме того, премьер подчеркнул, что страну не могут лишить членства в ЕАЭС, поскольку все решения в объединении принимаются консенсусом, а каждая страна обладает правом вето.

В Армении в ночь перед выборами в Национальное собрание были задержаны два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий. К моменту открытия избирательных участков отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2005 человек.

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