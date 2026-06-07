Россияне готовы переплачивать до 20% ради «красивой даты» свадьбы в 2026 году

Стоимость услуг в «красивые даты» может вырасти в среднем на несколько процентов, а иногда на 10−20%, особенно если дата выпадает на выходной, скидок в такие дни практически не бывает, рынок реагирует повышением цен из-за повышенного спроса, подчеркнул эксперт.