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Россияне готовы переплачивать до 20% ради «красивой даты» свадьбы в 2026 году

Ажиотаж вокруг «красивых дат» для свадеб не всегда подтверждается реальным спросом, пары чаще ориентируются на удобство и бюджет, а не на «магию чисел». Настоящий ажиотаж возникает лишь тогда, когда красивое число совпадает с выходным днём, рассказал свадебный организатор Александр Антонян.

Источник: Life.ru

«Довольно часто приходят запросы на фото- и видеосъёмку, но только на несколько часов: люди не устраивают полноценное торжество, а просто хотят расписаться в дату, которую легко запомнить и которая красиво смотрится в свидетельстве», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Готовить свадьбу начинают за 3−6 месяцев, однако ключевой фактор — востребованность конкретного специалиста, а не дата. В пиковые дни выбор подрядчиков действительно становится меньше, но говорить о полном дефиците не приходится — ограничения чаще связаны с бюджетом, масштабом торжества и требованиями к площадке.

Стоимость услуг в «красивые даты» может вырасти в среднем на несколько процентов, а иногда на 10−20%, особенно если дата выпадает на выходной, скидок в такие дни практически не бывает, рынок реагирует повышением цен из-за повышенного спроса, подчеркнул эксперт.

Ранее Life.ru рассказал про свадебные приметы и суеверия на 2026 год: как выбрать дату, что делать, если вы уронили обручальное кольцо, и почему дождь — это лучшее, что может произойти на церемонии!

Больше новостей о финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.