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Заморозка аренды и бесплатные автобусы: Зумеры переизобрели социализм на Западе

В демократических странах набирает популярность «зумерский» социализм — новое левое движение, чьи лозунги просты и привлекательны, но предлагаемые решения зачастую «наивны и невыполнимы». Об этом пишет The Economist.

Источник: Life.ru

Сторонники «зумерского» социализма хотят, чтобы государство устанавливало цены на продукты и жильё, а платить за это должны только сверхбогатые.

Как отмечает издание, послевоенный социализм пытался управлять капитализмом через национализацию, а социализм миллениалов стремился сделать его «зеленее» с помощью кооперативов и субсидий. Нынешняя же волна идёт дальше.

Уже появились узнаваемые лица нового течения. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани замораживает арендную плату и открывает муниципальные продуктовые магазины. Лидер британских «зелёных» Зак Полански хочет ввести контроль за арендой и сделать автобусы бесплатными для молодёжи. А канадский политик Ави Льюис предлагает создать государственные продовольственные сети, работающие как госуслуга.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что поколение зумеров способно выстроить новые принципы дипломатии. По её словам, новые игроки обязательно придут и начнут играть по своим правилам, а стереотипы, связанные с молодёжью, — это всего лишь извечный конфликт отцов и детей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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