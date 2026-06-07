Заморозка аренды и бесплатные автобусы: Зумеры переизобрели социализм на Западе

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что поколение зумеров способно выстроить новые принципы дипломатии. По её словам, новые игроки обязательно придут и начнут играть по своим правилам, а стереотипы, связанные с молодёжью, — это всего лишь извечный конфликт отцов и детей.