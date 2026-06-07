Пашинян сделал заявление о России после голосования на парламентских выборах

Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах.
«Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении», — заявил Пашинян.
Премьере-министр Армении считает, что определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, однако, по его словам, «это не получится», так как у него налажены тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени, свою работу начали 2005 избирательных участков.