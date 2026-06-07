Решившая помочь интернет-знакомому пенсионерка из Шахуньи потеряла 220 000 рублей

78-летняя жительница Шахуньи лишилась денег, помогая интернет-знакомому. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
В октябре 2025 года на одном из сайтов пенсионерка познакомилась с мужчиной. Через некоторое время новый знакомый рассказал, что потерял телефон, и предложил продолжить переписку в мессенджере с другого номера.
В марте мужчина сообщил пенсионерке, что попал в больницу, и попросил ее помочь финансово. Несколькими транзакциями жительница Шахуньи перевела ему 220 000 рублей, которые знакомый так и не вернул.
После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, нижегородский школьник отдал 2,5 млн рублей и бриллианты родителей мошенникам.