В Шушенском районе утонул 25-летний мужчина

Днем, 6 июня, спасатели Шушенской спасательной станции выезжали на поиски 25-летнего мужчины, который утонул в водоеме в районе поселка Шушенское. По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего один из них прыгнул в воду в месте, где купание запрещено. Во время поисков спасатели выполнили один водолазный спуск и обследовали 40 кв. м дна водоема. Тело мужчины нашли и передали сотрудникам полиции. Жителям края напоминают, что купаться нужно только в разрешенных местах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а во время отдыха у водоемов необходимо следить за детьми. Добавим, что ранее красноярцев предупредили о правилах безопасности у воды.