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Лимит задолженности за сотовую связь вступил в действие в Беларуси

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи начал действовать в Беларуси.

Источник: © РИА Новости

Некоторые нормы постановления Совмина № 108 «О радиочастотном спектре» от 4 марта 2026 года вступили в силу 7 июня.

«…Не допускать образования задолженности за оказанные услуги электросвязи на лицевом счете абонента — физического лица свыше пяти базовых величин», — в частности, гласит положение.

На данный момент пять базовых — это 225 рублей.

Исходя из постановления, по заявлению абоненту лимит допустимой задолженности можно поменять.

Также вступили в силу и другие новшества. Например, подключение дополнительных услуг через SMS- или USSD-запрос возможны только через самостоятельный ввод абонентом.