Лимит задолженности за сотовую связь вступил в действие в Беларуси

Некоторые нормы постановления Совмина № 108 «О радиочастотном спектре» от 4 марта 2026 года вступили в силу 7 июня.
«…Не допускать образования задолженности за оказанные услуги электросвязи на лицевом счете абонента — физического лица свыше пяти базовых величин», — в частности, гласит положение.
На данный момент пять базовых — это 225 рублей.
Исходя из постановления, по заявлению абоненту лимит допустимой задолженности можно поменять.
Также вступили в силу и другие новшества. Например, подключение дополнительных услуг через SMS- или USSD-запрос возможны только через самостоятельный ввод абонентом.