Россияне массово бросились скупать Библии

Цены на Библию сильно различаются. Самый дешёвый экземпляр стоит от 1000 рублей, а дорогие — с драгоценными камнями, украшениями и позолотой — могут стоить несколько сотен тысяч рублей.
Интерес к религиозной литературе вырос, потому что в школах стали больше изучать основы православной культуры. Кроме того, молодёжь стала активнее интересоваться религией. При этом люди всё чаще покупают Библию в интернете — книжный рынок вообще уходит в онлайн, и покупатели перебираются на специальные сайты и сервисы, оставляя обычные магазины.
Ранее Life.ru писал, что болгарская провидица Ванга предсказывала, что 2027 год станет временем глобальной перекройки мировой карты. Она предрекала: либо Америка распадётся из-за гражданской войны, либо пострадает от мощных катаклизмов. А вот Россию, по мнению Ванги, ждёт новый союз! Вокруг Москвы объединятся восточные страны, Сербия и Болгария.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.