Россияне массово бросились скупать Библии

Россияне стали чаще покупать Библию на фоне общего падения книжного рынка. За первые месяцы этого года продажи выросли на 8%, а за весь прошлый год — сразу на 12%. При этом в целом люди стали покупать книг меньше: за полгода продажи упали на 9%, пишет Telegram-канал SHOT.