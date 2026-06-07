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Климатолог рассказал, почему с погодой много аномалий

Климатолог Андрей Киселёв сообщил, что за последние десятилетия частота опасных погодных явлений резко увеличилась, сообщает РИА Новости.

Климатолог Андрей Киселёв сообщил, что за последние десятилетия частота опасных погодных явлений резко увеличилась, сообщает РИА Новости.

По данным страховых компаний, в глобальном масштабе их количество подскочило примерно в три‑четыре раза за последние 40−50 лет. В России же аномалии можно фиксировать почти ежедневно в разных регионах, и эта тенденция, связанная с изменением климата, будет только усиливаться.

Если опираться на статистику синоптиков, то в конце прошлого века ежегодно происходило 150−200 опасных гидрометеорологических событий, которые причиняли ущерб экономике и людям. Уже в десятые годы нынешнего столетия эта цифра как минимум удвоилась. В среднем за первые двадцать лет XXI века в стране каждый год насчитывалось 371 подобное явление. Среди них — сход лавин, шквалистые ветры, засухи, ливни и ураганы. Кроме того, специалисты отмечают рост числа продолжительных периодов аномальной жары.

Климатолог признаёт, что прямо связывать этот рост с наблюдающимися климатическими переменами пока можно лишь с определёнными оговорками. Накопленной статистики ещё недостаточно для стопроцентной уверенности. Тем не менее, по словам Киселёва, скорее всего, дело именно в изменении климата, и скоро появятся более точные данные, чтобы говорить об этом без сомнений.

Ещё одно любопытное наблюдение учёного касается распределения аномалий внутри России. Абсолютное большинство опасных событий фиксируется в самых крупных по территории федеральных округах. Однако если пересчитать их на единицу площади, то выяснится, что лидерами становятся округа с наименьшей площадью.

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