Климатолог рассказал, почему с погодой много аномалий

Климатолог Андрей Киселёв сообщил, что за последние десятилетия частота опасных погодных явлений резко увеличилась, сообщает РИА Новости.
По данным страховых компаний, в глобальном масштабе их количество подскочило примерно в три‑четыре раза за последние 40−50 лет. В России же аномалии можно фиксировать почти ежедневно в разных регионах, и эта тенденция, связанная с изменением климата, будет только усиливаться.
Если опираться на статистику синоптиков, то в конце прошлого века ежегодно происходило 150−200 опасных гидрометеорологических событий, которые причиняли ущерб экономике и людям. Уже в десятые годы нынешнего столетия эта цифра как минимум удвоилась. В среднем за первые двадцать лет XXI века в стране каждый год насчитывалось 371 подобное явление. Среди них — сход лавин, шквалистые ветры, засухи, ливни и ураганы. Кроме того, специалисты отмечают рост числа продолжительных периодов аномальной жары.
Климатолог признаёт, что прямо связывать этот рост с наблюдающимися климатическими переменами пока можно лишь с определёнными оговорками. Накопленной статистики ещё недостаточно для стопроцентной уверенности. Тем не менее, по словам Киселёва, скорее всего, дело именно в изменении климата, и скоро появятся более точные данные, чтобы говорить об этом без сомнений.
Ещё одно любопытное наблюдение учёного касается распределения аномалий внутри России. Абсолютное большинство опасных событий фиксируется в самых крупных по территории федеральных округах. Однако если пересчитать их на единицу площади, то выяснится, что лидерами становятся округа с наименьшей площадью.
Огонь под запретом: МЧС назвало действия, которые нельзя делать при высокой пожароопасности.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.