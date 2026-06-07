Климатолог рассказал, почему с погодой много аномалий

Климатолог признаёт, что прямо связывать этот рост с наблюдающимися климатическими переменами пока можно лишь с определёнными оговорками. Накопленной статистики ещё недостаточно для стопроцентной уверенности. Тем не менее, по словам Киселёва, скорее всего, дело именно в изменении климата, и скоро появятся более точные данные, чтобы говорить об этом без сомнений.