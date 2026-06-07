Волгоградцам объяснили, чем опасен резкий отказ от сладкого

Нутрициолог уточнила, что на тарелке должны присутствовать яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, а также крупы, цельнозерновой хлеб либо картофель и достаточно овощей. Особое внимание врач уделила завтраку: вместо кофе с круассаном — яйца с овощами, творог с орехами и ягодами или каша с белковой добавкой. Такой старт дня помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает риск внезапной тяги к сладкому уже через пару часов.