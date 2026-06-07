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Волгоградцам объяснили, чем опасен резкий отказ от сладкого

Резкая отмена сахара грозит волгоградцам бессонницей и внутренним напряжением, предупредила врач-нутрициолог Светлана Бирюкова.

Волгоградцы, решившие полностью исключить сладкое из рациона, рискуют столкнуться с раздражительностью и плохим сном. Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова в интервью РИА Новости рассказала, что снижать количество сахара нужно без радикальных ограничений и длительных перерывов между едой.

По словам специалиста, одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приёмами пищи.

«Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги», — подчеркнула Бирюкова. Вместо резких запретов она советует выстроить стабильный рацион, в котором каждый основной приём пищи содержит белок, сложные углеводы и клетчатку.

Нутрициолог уточнила, что на тарелке должны присутствовать яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, а также крупы, цельнозерновой хлеб либо картофель и достаточно овощей. Особое внимание врач уделила завтраку: вместо кофе с круассаном — яйца с овощами, творог с орехами и ягодами или каша с белковой добавкой. Такой старт дня помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает риск внезапной тяги к сладкому уже через пару часов.

Для перекусов Бирюкова рекомендовала сочетания белка и клетчатки — например, несладкий йогурт с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.

Ранее врач объяснила, почему мозг выбирает вредную еду.