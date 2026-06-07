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Четыре вакансии судей открыли в Воронеже

Заявки от соискателей принимают до 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области сообщила о наличии четырех свободных судейских должностей. Информация об этом размещена на официальном сайте ККС региона.

В Коминтерновском райсуде Воронежа ищут одного судью, в Советском — троих.

Документы принимают в доме № 41 по Орджоникидзе в будние дни (с понедельника по четверг — с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45). Крайний срок подачи заявлений — 2 июля.

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