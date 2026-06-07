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ABC: Американская армия готовится к казни военных впервые за полвека

Американская армия получила указание подготовиться к исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих, в случае если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

Американская армия получила указание подготовиться к исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих, в случае если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

План под кодовым названием «Решительное правосудие», разосланный в феврале, предписывает подготовить процедуры для исполнения казней четырех осужденных. Позже их переведут в в федеральный центр в городе Терре-Хот, штат Индиана, где ранее проводились казни гражданских заключенных.

Осужденные к высшей мере наказания признаны виновными в убийствах и изнасилованиях. Последняя казнь американского военнослужащего состоялась в 1961 году. Тогда рядовой Джон Беннетт был приговорен к смерти за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, говорится в материале.

Недавно в штате Теннесси исполнение смертного приговора американцу Тони Каррутерсу отложили на один год. Причиной стало то, что исполнители приговора дольше часа пытались найти вену для инъекции.

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