ABC: Американская армия готовится к казни военных впервые за полвека

Осужденные к высшей мере наказания признаны виновными в убийствах и изнасилованиях. Последняя казнь американского военнослужащего состоялась в 1961 году. Тогда рядовой Джон Беннетт был приговорен к смерти за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, говорится в материале.