На Ямале обновят картографические данные с помощью дронов

Картографические данные обновят в Ямало-Ненецком автономном округе с помощью беспилотной авиации. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационных технологий и связи региона.
Первые полеты уже прошли над Салехардом. До конца лета аэрофотосъемка сверхвысокого разрешения охватит все крупные города округа — Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Надым, а также административные центры районов. Для таких работ применяется отечественный беспилотный картографический комплекс «Геоскан 201 Геодезия». Полный цикл работ включает не только полеты и съемку, но и обработку данных с последующей передачей в федеральный и региональный фонды пространственных данных.
«Полеты начинаются в момент, когда земля уже освободилась от снега, а листва еще не закрыла обзор — это позволяет получить максимально чистые и информативные снимки. Актуальные пространственные данные помогают оперативно оценить состояние территорий и принимать эффективные управленческие решения», — отметил заведующий сектором пространственных данных департамента информационных технологий и связи Ямала Владимир Трофимчук.
С помощью полученных данных специалисты ведут мониторинг территории, могут оперативно выявлять несанкционированные свалки, незаконную работу в карьерах, захламление или самовольное занятие земель. Кроме того, они используются при принятии решений по благоустройству городской среды и для оценки состояния зеленых насаждений по всему округу. Единая картографическая система Ямала включает более 500 картографических слоев, 160 интерактивных карт и 16 специализированных сервисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.