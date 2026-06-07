На Ямале обновят картографические данные с помощью дронов

Первые полеты уже прошли над Салехардом. До конца лета аэрофотосъемка сверхвысокого разрешения охватит все крупные города округа — Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Надым, а также административные центры районов. Для таких работ применяется отечественный беспилотный картографический комплекс «Геоскан 201 Геодезия». Полный цикл работ включает не только полеты и съемку, но и обработку данных с последующей передачей в федеральный и региональный фонды пространственных данных.