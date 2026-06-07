Рейсы между Нижним Новгородом и Сочи задерживаются 7 июня из-за временных ограничений работы южного аэропорта, вводившихся ранее для обеспечения безопасности полётов.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс FV-6643 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Сочи в Нижний Новгород 7 июня в 10:20, однако фактическое отправление перенесено на 8 июня в 02:35.
В обратном направлении вылет из Нижнего Новгорода в Сочи, изначально запланированный на 6 июня в 14:50, теперь состоится 7 июня в 21:45.
Кроме того, авиакомпания Smartavia отменила сегодняшнее авиасообщение между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Отменён рейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, который должен был прибыть 7 июня, а также снят из расписания рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, запланированный на 11:20.