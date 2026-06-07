Рейсы между Нижним Новгородом и Сочи задерживаются 7 июня

Кроме того, авиакомпания Smartavia отменила сегодняшнее авиасообщение между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Отменён рейс из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, который должен был прибыть 7 июня, а также снят из расписания рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, запланированный на 11:20.