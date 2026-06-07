В Ленобласти из гнезда вытолкнули птенца редкого дятла

По словам Павла Глазкова, со дня на день птенцам станет тесно в дупле. Они выпорхнут и родители начнут кормить их уже вне гнезда. В этот раз во время кормления братья и сёстры, видимо, почуяли конкуренцию и буквально вытолкнули одного из птенцов из дупла.