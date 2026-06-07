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В Ленобласти из гнезда вытолкнули птенца редкого дятла

Птенец не погибнет, успокоил общественность биолог Павел Глазков.

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

В Выборгском районе Ленобласти в гнезде занесённого в Красную книгу Санкт-Петербурга чёрного дятла разыгралась настоящая семейная драма. Об этом написал в Telegram-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Момент запечатлел петербургский фотограф дикой природы Станислав Крутоверцев. Он нашёл дупло с птенцами чёрного дятла или желны. Птенцы уже довольно большие и скоро начнут вылетать из отчего дома, пишет «Петербургский дневник».

По словам Павла Глазкова, со дня на день птенцам станет тесно в дупле. Они выпорхнут и родители начнут кормить их уже вне гнезда. В этот раз во время кормления братья и сёстры, видимо, почуяли конкуренцию и буквально вытолкнули одного из птенцов из дупла.

«Птенец не погибнет. Если захочет, он сможет самостоятельно вскарабкаться обратно в дупло», — сказал Глазков.

Он добавил, что чёрный дятел встречается и в Петербурге. Эта птица занесёна в Красную книгу города.