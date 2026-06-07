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Под Волгоградом Mercedes в лобовую протаранил фуру на региональной трассе

7 июня в Светлоярском районе Волгоградской области произошло жуткое столкновение на региональном участке трассы.

7 июня в Светлоярском районе Волгоградской области произошло жуткое столкновение на региональном участке трассы 18К-1. В полдень здесь лихач на иномарке спровоцировал лобовое столкновение с фурой.

— В 11:55 на 51 км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» 62-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате сильнейшего удара оба автомобиля вылетели в кювет и получили серьёзные повреждения. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте. Пассажиры, находившиеся в салоне иномарки и в кабине большегруза, госпитализированы.

Фото из архива ИА «Высота 102».