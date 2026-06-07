Под Волгоградом Mercedes в лобовую протаранил фуру на региональной трассе

— В 11:55 на 51 км автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» 62-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.