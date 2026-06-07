Сначала солнышко, а потом грозы: прогноз погоды в Калининграде и области на 7 июня

Днём небо начнёт затягивать тучами. Первые локальные ливни с грозами могут пройти в Калининграде и на западе области примерно с 13:00 до 15:00. Ожидается, что осадки затронут Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский и Гвардейский районы. Затем ненастье начнёт смещаться дальше: центр, юг и север области может накрыть с 14:00 до 17:00, восток — ближе к вечеру, ориентировочно с 16:00 до 19:00.