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Сначала солнышко, а потом грозы: прогноз погоды в Калининграде и области на 7 июня

День начнётся ясно, после обеда ливни пройдут почти по всему региону.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 7 июня, в регионе будет тепло, но день омрачат дожди во второй половине дня. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утро встретит Калининградскую область солнечным небом. К полудню воздух прогреется до +22…+24, местами — до +25. У побережья будет свежее: около +19…+23.

Днём небо начнёт затягивать тучами. Первые локальные ливни с грозами могут пройти в Калининграде и на западе области примерно с 13:00 до 15:00. Ожидается, что осадки затронут Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский и Гвардейский районы. Затем ненастье начнёт смещаться дальше: центр, юг и север области может накрыть с 14:00 до 17:00, восток — ближе к вечеру, ориентировочно с 16:00 до 19:00.

Во время ливней возможны резкие порывы ветра. После их прохождения станет прохладнее — около +18…+21.

Сейчас, по данным синоптиков, на улице +19. Дует юго-восточный ветер 3 м/с, влажность держится на уровне 78%, атмосферное давление — 1019 гПа. Солнце взошло в 4:03, закат ожидается в 21:10.

Синоптики ждут, что самым жарким месяцем лета в Калининградской области станет июль. Вместе с теплом он принесёт в регион ливни и грозы.

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