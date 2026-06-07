В Калининграде в воскресенье днем потеплеет до +24°С, ждем дожди с грозами

В Калининграде в воскресенье, 7 июня, ожидается динамичная погода. С утра солнечно, к полудню в Калининграде и области потеплеет до +22…+24°С, на побережья традиционно прохладнее — до +19…+23°С.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», не обойдется сегодня без дождей. Локальные ливни и грозы вероятны уже к 13−15 часам. Тучи будет сносить к центральной, южной, северной, а к вечеру и к восточной части региона.
Готовим дождевики!
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