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В Калининграде в воскресенье днем потеплеет до +24°С, ждем дожди с грозами

Лить сегодня начнет, как говорят синоптики, ближе к обеду.

В Калининграде в воскресенье, 7 июня, ожидается динамичная погода. С утра солнечно, к полудню в Калининграде и области потеплеет до +22…+24°С, на побережья традиционно прохладнее — до +19…+23°С.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», не обойдется сегодня без дождей. Локальные ливни и грозы вероятны уже к 13−15 часам. Тучи будет сносить к центральной, южной, северной, а к вечеру и к восточной части региона.

Готовим дождевики!

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