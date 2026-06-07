В Калининграде в воскресенье днем потеплеет до +24°С, ждем дожди с грозами

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», не обойдется сегодня без дождей. Локальные ливни и грозы вероятны уже к 13−15 часам. Тучи будет сносить к центральной, южной, северной, а к вечеру и к восточной части региона.