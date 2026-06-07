«Вот и всё»: На могиле Паши Техника установили статую рэпера за 4 млн

Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Официальной причиной назвали инфекцию в лёгких, хотя существует версия об отравлении наркотическими веществами. О своей наркозависимости рэпер неоднократно говорил сам. Вдова артиста в конце мая этог года уже показала готовый памятник рэперу в мастерской. Он выполнен из бронзы.