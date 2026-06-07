В Минфине РФ прокомментировали идею нанесения пугающих изображений на алкоголь

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов пояснил, что такая «шоковая терапия» направлена не на заядлых алкоголиков, а на умеренно пьющих, подростков и беременных. И именно им, по его мнению, это поможет отказаться от спиртного или снизить его потребление.