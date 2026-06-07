В Роскачестве предупредили о рисках, которые поджидают на летних верандах кафе

Ранее, юрист рассказал, за что могут закрыть летнюю веранду. За пренебрежение законодательными нормами при обустройстве летних веранд предпринимателям грозят не только штрафы, но и полное прекращение деятельности, Есть три основные зоны риска: первая — сплошные заборы вокруг кафе, которые фактически захватывают городскую территорию и мешают свободному передвижению горожан, пишет Life.ru.