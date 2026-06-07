Нижегородская полиция разыскивает стрелявшего из ракетницы мужчину

Полицейские разыскивают мужчину, который выстрелил из сигнальной ракетницы на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Видео с инцидентом выложили очевидцы в социальных сетях.
Судя по опубликованным в интернете кадрам, мужчина находился недалеко от остановки общественного транспорта. Неизвестный произвел несколько выстрелов вдоль обочины.
Момент с выстрелом попал на камеру видеорегистратора. Теперь полиция проводит проверку — устанавливает личность стрелявшего и обстоятельства инцидента.
Напомним, участников драки у караоке-клуба в Дзержинске отправили под домашний арест. Напомним, конфликт произошел у заведения «Хали-гали» на проспекте Циолковского утром 17 мая.