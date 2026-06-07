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В Самаре прошел концерт музыкальной группы «Руки Вверх»

Сергей Жуков задержал концерт в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прошел концерт музыкальной группы «Руки Вверх» 6 июня 2026 года. Мероприятие пришлось задержать по неизвестным причинам, об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

Согласно опубликованной информации, запуск зрителей был запланирован на 17:30, а начало концерта — в 20:00. Часть горожан написали, что концерт был задержан, о причинах не сообщалось. Однако это не помешало слушателям насладиться выступлением.

«Все прошло чудесно, этого стоило ждать!» — написали самарцы.

На территорию стадиона запретили проносить алкоголь, оружие, стеклянные и жестяные бутылки и банки, пиротехнику, а также профессиональную фототехнику без аккредитации. Запрет на пронос питьевой воды больше всего вызвал вопросов у жителей в комментариях.