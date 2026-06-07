В Краснодаре перекроют движение на ул. Гоголя 11 июня

В Краснодаре нельзя будет проехать по ул. Гоголя 11 июня. В этот день планируется проведение торжественного мероприятия в Краснодарской филармонии им. Пономаренко. На транспорте нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Рашпилевской.
«Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Водителям советуют ранее продумать свой маршрут.
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