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В Краснодаре перекроют движение на ул. Гоголя 11 июня

На ул. Гоголя в Краснодаре временно ограничат движение.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре нельзя будет проехать по ул. Гоголя 11 июня. В этот день планируется проведение торжественного мероприятия в Краснодарской филармонии им. Пономаренко. На транспорте нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Рашпилевской.

«Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителям советуют ранее продумать свой маршрут.

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