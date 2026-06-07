В Воронеже изменят движение маршрута № 51

В Воронеже с понедельника, 8 июня, изменят автобусный маршрут № 51. Автобусы, в связи с переходом с малого класса на средний, проследуют по проспекту Революции. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.
Общественный транспорт направят от остановки «Улица Острогожская» по улицам Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту и улице Академика Конопатова.
В обратном направлении он проследует от остановки «Улица Академика Конопатова» по улицам Академика Конопатова, Козо-Полянского, Ломоносова, Московскому проспекту, улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской.