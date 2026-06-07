Какое наказание грозит за оплату покупок чужой картой?

Так, женщина нашла чужую карту и оплатила покупки на маркетплейсе на сумму 3,5 тыс. руб. Не так много, но за это она оказалась на скамье подсудимых. Итог — приговор суда по обвинению в краже, да ещё с отягчающими обстоятельствами (использование чужого электронного средства платежа). Итогом стало 100 тысяч штрафа и судимость, и даже добровольное возмещение ущерба не помогло избежать наказания.