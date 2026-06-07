Какое наказание грозит за оплату покупок чужой картой?

Юрист объяснила: до 6 лет лишения свободы или штраф до полумиллиона.
Юрист Ирина Сивакова рассказала, к каким последствиям приводит использование чужой банковской карты.
"Многие считают, что если оплатить чужой картой что-то незначительное, то это не такой уж и проступок, — говорит юрист. — Но они ошибаются. Приведу несколько примеров из свежей судебной практики на этот счёт.
Так, женщина нашла чужую карту и оплатила покупки на маркетплейсе на сумму 3,5 тыс. руб. Не так много, но за это она оказалась на скамье подсудимых. Итог — приговор суда по обвинению в краже, да ещё с отягчающими обстоятельствами (использование чужого электронного средства платежа). Итогом стало 100 тысяч штрафа и судимость, и даже добровольное возмещение ущерба не помогло избежать наказания.
В другом случае мужчина нашёл в такси чужой кошелёк с двумя картами. Он совершил покупки на 12 тыс. руб. В итоге получил 2 года колонии строгого режима.
Ещё один мужчина нашёл банковскую карту на вокзале. Сумма его покупки составила 780 ₽, а вот наказание — 1 год колонии строгого режима.
— Преступление с использованием банковских карт относится к категории тяжких, поэтому даже за незначительную сумму ущерба человек может получить до 6 лет лишения свободы, штраф до 500 тыс. рублей или принудительные работы", — объяснила юрист.