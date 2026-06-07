Москвичам назвали пять правил безопасности детей на воде

Следующее правило касается использования плавательных средств. «Для маленьких детей и тех, кто неуверенно держится на воде, рекомендуется использовать спасательные жилеты, нарукавники, круги и другие средства по возрасту. При этом важно понимать: даже с кругом или жилетом ребенка нельзя оставлять одного», — отметили в Роспотребнадзоре.