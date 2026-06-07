Лимит задолженности на балансе мобильного введен в Беларуси

Подобное, заметили в Минсвязи, даст возможность исключить непреднамеренное возникновение у белорусских абонентов значительных сумм задолженности в роуминге. В ведомстве также добавили: если лимит в пять базовых величин белорусам будет неудобен, то перед поездкой за границу они могут обратиться в офис оператора и написать заявление про изменение порога.