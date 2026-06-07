Лимит задолженности на балансе мобильного введен в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в Министерстве связи и информатизации.
Постановление белорусского правительства № 108 от 4 марта 2026 года «О радиочастотном спектре» (подробнее мы писали здесь) вступило в силу 7 июня. Документ закрепляет обязанность мобильных операторов не допускать на счетах абонентов задолженности, которая превышала бы пять базовых величин, или 225 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Подобное, заметили в Минсвязи, даст возможность исключить непреднамеренное возникновение у белорусских абонентов значительных сумм задолженности в роуминге. В ведомстве также добавили: если лимит в пять базовых величин белорусам будет неудобен, то перед поездкой за границу они могут обратиться в офис оператора и написать заявление про изменение порога.
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