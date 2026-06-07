Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская гимнастка Дина Аверина объявила о беременности

Рожать спортсменка планирует в Нижнем Новгороде.

Нижегородская гимнастка Дина Аверина ждет ребенка. С округлившимся животом спортсменка появилась вместе с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьевым, на дорожке премии «Муз-ТВ».

На премию Дина пришла в облегающем черном мини-платье, в котором было невозможно не заметить округлившийся животик.

Журналистам Дина рассказала, что ее планы на лето — родить. По признанию спортсменки, она чувствует себя хорошо.

Пол будущего ребенка Аверина и Соловьев уже знают, но никаких гендер-пати устраивать не собираются и пока не планируют раскрывать пол малыша публике.

Лето пара проведет в Нижнем Новгороде. Здесь же Дина планирует рожать, потому что в городе есть врачи, которым она доверяет.

После появления на музыкальной премии Соловьев опубликовал в своем телеграм-канале серию фотографий с беременной Диной, которую подписал: «В ожидании чуда».

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев начали встречаться осенью 2024 года. В июле 2025 года пара поженилась.