Нижегородская гимнастка Дина Аверина объявила о беременности

Нижегородская гимнастка Дина Аверина ждет ребенка. С округлившимся животом спортсменка появилась вместе с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьевым, на дорожке премии «Муз-ТВ».
На премию Дина пришла в облегающем черном мини-платье, в котором было невозможно не заметить округлившийся животик.
Журналистам Дина рассказала, что ее планы на лето — родить. По признанию спортсменки, она чувствует себя хорошо.
Пол будущего ребенка Аверина и Соловьев уже знают, но никаких гендер-пати устраивать не собираются и пока не планируют раскрывать пол малыша публике.
Лето пара проведет в Нижнем Новгороде. Здесь же Дина планирует рожать, потому что в городе есть врачи, которым она доверяет.
После появления на музыкальной премии Соловьев опубликовал в своем телеграм-канале серию фотографий с беременной Диной, которую подписал: «В ожидании чуда».
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев начали встречаться осенью 2024 года. В июле 2025 года пара поженилась.