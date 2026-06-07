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Чернышенко: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня

Решение об открытии всех пляжей в Анапе может быть принято уже 15 июня, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: "Российская газета"

Вице-премьер отметил, что российские туристы традиционно едут отдыхать на курорты Черного, Азовского и Каспийского морей.

«И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются», — заявил Дмитрий Чернышенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ.

1 июня в Анапе официально открылся купальный сезон. Сейчас туристам доступны галечные пляжи и небольшая часть песчаных.

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