Чернышенко: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня

Вице-премьер отметил, что российские туристы традиционно едут отдыхать на курорты Черного, Азовского и Каспийского морей.
«И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются», — заявил Дмитрий Чернышенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ.
1 июня в Анапе официально открылся купальный сезон. Сейчас туристам доступны галечные пляжи и небольшая часть песчаных.
Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.Читать дальше