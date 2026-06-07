Чернышенко: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня

«И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются», — заявил Дмитрий Чернышенко в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ.