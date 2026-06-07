Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в июне

Короткий рабочий график связан с празднованием Дня России, после которого жителей региона ожидают три дня непрерывных выходных.

На следующей неделе нижегородцам предстоит трудиться всего четыре дня — с 8 по 11 июня. Короткая рабочая неделя ожидается в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

В 2026 году праздничная дата выпадает на пятницу, поэтому переносов выходных дней не предусмотрено. Жители Нижегородской области и всей страны будут отдыхать три дня подряд — 12, 13 и 14 июня. Кроме того, накануне праздника, в четверг 11 июня, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Следующий аналогичный период с укороченной рабочей неделей и дополнительными выходными днями ожидает нижегородцев только в ноябре.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч человек выбрали территории для благоустройства на Бору.