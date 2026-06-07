Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в июне

В 2026 году праздничная дата выпадает на пятницу, поэтому переносов выходных дней не предусмотрено. Жители Нижегородской области и всей страны будут отдыхать три дня подряд — 12, 13 и 14 июня. Кроме того, накануне праздника, в четверг 11 июня, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.