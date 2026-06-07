Патриарх Кирилл: в Калининграде нужно строить новые храмы

«Если взять за основу формулу “один храм на каждые десять тысяч человек”, то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, население которой, как вы знаете, составляет чуть более одного миллиона человек, программа минимум почти выполнена, — отметил патриарх. — Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание». Предстоятель РПЦ отметил, что Калининград имеет большую важность, «в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращенного на Запад, да и для самой духовной жизни людей». По словам патриарха, такого числа храмов для областного центра мало, «необходимо подумать о строительстве новых храмов».