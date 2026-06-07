Патриарх Кирилл: в Калининграде нужно строить новые храмы

В Калининградской области по состоянию на 2026 год действует 100 приходских храмов. При этом 40 лет назад в регионе не было ни одного православного храма. При этом в самом Калининграде нужно строить новые храмы. Об этом рассказал предстоятель Русской Православной церкви на собрании духовенства Калининградской митрополии в докладе, посвященном актуальным проблемам общецерковной и епархиальной жизни. Доклад опубликован на сайте епархии.
«Не забуду своих впечатлений, когда я впервые приехал в Калининград в качестве правящего архиерея. Во всей Калининградской области не было ни одного православного храма. То была настоящая духовная пустыня, где предстояло трудиться, преодолевая сопротивление в том числе и со стороны атеистической власти», — рассказал патриарх Кирилл. По его словам, сегодня на территории области действуют 100 приходских храмов, в которых совершают служение 114 священников и 17 диаконов.
«Если взять за основу формулу “один храм на каждые десять тысяч человек”, то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, население которой, как вы знаете, составляет чуть более одного миллиона человек, программа минимум почти выполнена, — отметил патриарх. — Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание». Предстоятель РПЦ отметил, что Калининград имеет большую важность, «в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращенного на Запад, да и для самой духовной жизни людей». По словам патриарха, такого числа храмов для областного центра мало, «необходимо подумать о строительстве новых храмов».
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград 6 июня и провел богослужения. В воскресенье, 7 июня, в 10:00 начнется Божественная литургия в Кафедральном соборе Христа Спасителя с его участием. В 12:30 анонсировано освящение памятника святого благоверного князя Владимира на Соборной площади. Как ранее сообщили в Калининградской епархии РПЦ, доступ на богослужения открыт для всех желающих.