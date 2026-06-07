Страны НАТО начали учения в Балтике: часть манёвров пройдёт рядом с Калининградской областью

«Перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплочённости альянса. Baltops важны, потому что сдерживание — это не то, о чём можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать», — заявил заместитель командующего Объединённой оперативной группой «Брюнссум» генерал-лейтенант Джон Мид.