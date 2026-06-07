В библиотеках Ростовской области изымают книги иноагентов

В министерстве культуры Ростовской области официально заявили, что из библиотечных фондов изымают литературу, связанную с иностранными агентами. Печатные работы авторов из соответствующего реестра, а также любые публикации об активности таких граждан и структур переводятся из открытого в закрытый доступ.
В ведомстве дополнительно уточнили, что библиотеки на регулярной основе тщательно ревизуют свои фонды, выявляя издания, подпадающие под действующие законодательные ограничения.
Главным основанием для изъятия служит официальный статус иноагента у создателя или организации, а также материалы о работе подконтрольных из-за рубежа лиц. Кроме того, под ограничения неизбежно попадают книги, созданные при участии международных и зарубежных объединений, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации.