В библиотеках Ростовской области изымают книги иноагентов

Главным основанием для изъятия служит официальный статус иноагента у создателя или организации, а также материалы о работе подконтрольных из-за рубежа лиц. Кроме того, под ограничения неизбежно попадают книги, созданные при участии международных и зарубежных объединений, чья деятельность признана нежелательной в Российской Федерации.