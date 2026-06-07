Красноярским родителям рассказали, как обезопасить детей летом

Специалисты полиции, МЧС, Госавтоинспекции и психологической службы рассказали корреспонденту krsk.aif.ru, как уберечь ребёнка от трагедий летом.
Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже ненадолго и вместе со старшим ребёнком.
Отдельного внимания требуют окна. Летом их чаще открывают, а москитная сетка создаёт ложное чувство безопасности.
Детям нужно знать номера 101 и 112, свой адрес и порядок действий при возникновении пожара.
Отпуская чадо на прогулку, договоритесь о маршруте, времени возвращения и связи. Если планы изменились, ребёнок должен сначала позвонить родителям. Стоит предостеречь детей от посещения водоёмов без взрослых.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше