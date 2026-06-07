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Замена счетчиков, запись в поликлиники: МВД напомнило о схемах мошенников

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Телефонные аферисты продолжают модернизировать свои уловки, в лидерах обмана — звонки под видом сотрудников коммунальных служб (ЖЭС, водоканал, энергосбыт) и медицинских учреждений, об этом рассказали в пресс-службе МВД Минской области.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве пояснили, что, действуя по схеме «замена счетчиков» мошенники звонят и настойчиво предлагают заменить приборы учета воды или электроэнергии. Целью является получение личных данных, установка вредоносного приложения или перевод предоплаты.

При схеме «запись в поликлинику» мошенники представляются регистратурой и предлагают пройти флюорографию или диспансеризацию. Для «подтверждения талона» просят назвать код из СМС, который на самом деле открывает им доступ к вашему интернет-банкингу.

Используя предлог «обновление данных» аферисты могут пугать отключением услуг или аннулированием медицинской карты, требуя срочно продиктовать паспортные данные.

В МВД подчеркнули, что чаще всего телефонным мошенникам верят люди старшего поколения из-за своей исполнительности и уважения к госорганам.

«Проверите, знают ли ваши мамы, папы, дедушки и бабушки об этих уловках. Объясните им, что ни один настоящий врач или коммунальщик не станет звонить через мессенджеры», — обратили внимание в пресс-службе.

В МВД рекомендуют в подобные случаях не вступать в разговоры и сразу же класть трубку.

«Если вам звонят в мессенджере (Viber, WhatsApp, Telegram) с подобными предложениями — это 100% мошенники. Официальные госорганы так не делают», — уточнили в ведомстве.

Граждан призвали никому не сообщать коды из СМС, так как они являются цифровым паролем и настоящий сотрудник поликлиники или ЖЭСа никогда его не спросит.

Помимо того, в подобных случаях лучше всего самостоятельно перезвонить в поликлинику или коммунальную службу для для проверки информации.