Замена счетчиков, запись в поликлиники: МВД напомнило о схемах мошенников

В ведомстве пояснили, что, действуя по схеме «замена счетчиков» мошенники звонят и настойчиво предлагают заменить приборы учета воды или электроэнергии. Целью является получение личных данных, установка вредоносного приложения или перевод предоплаты.
При схеме «запись в поликлинику» мошенники представляются регистратурой и предлагают пройти флюорографию или диспансеризацию. Для «подтверждения талона» просят назвать код из СМС, который на самом деле открывает им доступ к вашему интернет-банкингу.
Используя предлог «обновление данных» аферисты могут пугать отключением услуг или аннулированием медицинской карты, требуя срочно продиктовать паспортные данные.
В МВД подчеркнули, что чаще всего телефонным мошенникам верят люди старшего поколения из-за своей исполнительности и уважения к госорганам.
«Проверите, знают ли ваши мамы, папы, дедушки и бабушки об этих уловках. Объясните им, что ни один настоящий врач или коммунальщик не станет звонить через мессенджеры», — обратили внимание в пресс-службе.
В МВД рекомендуют в подобные случаях не вступать в разговоры и сразу же класть трубку.
«Если вам звонят в мессенджере (Viber, WhatsApp, Telegram) с подобными предложениями — это 100% мошенники. Официальные госорганы так не делают», — уточнили в ведомстве.
Граждан призвали никому не сообщать коды из СМС, так как они являются цифровым паролем и настоящий сотрудник поликлиники или ЖЭСа никогда его не спросит.
Помимо того, в подобных случаях лучше всего самостоятельно перезвонить в поликлинику или коммунальную службу для для проверки информации.