Нижегородский трихолог назвала пять летних причёсок, которые портят волосы

Летнее солнце, сухой воздух и высокая температура сами по себе становятся серьёзным испытанием для волос. Однако ситуацию нередко усугубляют привычные причёски, которые многие выбирают для отдыха и прогулок. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на трихолога Татьяну Варенову.