Ростовская область на ПМЭФ—2026 заключила соглашений на 76,9 млрд рублей

Как отметил губернатор некоторые соглашения были продлены. «С Росатомом продлили действующее соглашение. Госкорпорация продолжит вкладываться в наш “атомный” город Волгодонск — строить и ремонтировать социальные объекты, создавать комфортную среду для жителей, точки притяжения для молодежи. Кстати, часть того мирового лидерства в атомной сфере, о котором говорил Президент, обеспечивается трудом наших волгодонских атомщиков», — написал Юрий Слюсарь.