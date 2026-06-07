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Ростовская область на ПМЭФ—2026 заключила соглашений на 76,9 млрд рублей

Ростовская делегация в ходе Петербургского международного экономического форума заключила 17 инвестиционных соглашений. Их сумма составляет 76,9 млрд руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Ростовская делегация в ходе Петербургского международного экономического форума заключила 17 инвестиционных соглашений. Их сумма составляет 76,9 млрд руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как отметил губернатор некоторые соглашения были продлены. «С Росатомом продлили действующее соглашение. Госкорпорация продолжит вкладываться в наш “атомный” город Волгодонск — строить и ремонтировать социальные объекты, создавать комфортную среду для жителей, точки притяжения для молодежи. Кстати, часть того мирового лидерства в атомной сфере, о котором говорил Президент, обеспечивается трудом наших волгодонских атомщиков», — написал Юрий Слюсарь.

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