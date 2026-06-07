В Хабаровском крае мусорный бак уберут от детской горки после суда

Администрация в суде пыталась спорить. Представители поселения заявляли, что детская площадка якобы не зарегистрирована официально и не используется. Однако суд эти доводы не принял: игровое оборудование на месте есть, оно предназначено для детей, а ранее по требованию прокуратуры площадку уже приводили в порядок.