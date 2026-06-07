В Хабаровском крае мусорный бак уберут от детской горки после суда

В Хабаровском крае администрацию рабочего посёлка Лососина обязали перенести контейнерную площадку, которая оказалась слишком близко к детской игровой зоне. Решение принял Советско-Гаванский городской суд по иску прокурора, сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Поводом стала жалоба управляющей компании дома № 19 на улице 8 Марта. Жителей беспокоило, что мусорный бак стоит рядом с местом, где играют дети. Проверка с участием Роспотребнадзора подтвердила: расстояние от контейнерной площадки до детской горки составило всего 11,3 метра, тогда как санитарные правила требуют от 20 до 100 метров.
Администрация в суде пыталась спорить. Представители поселения заявляли, что детская площадка якобы не зарегистрирована официально и не используется. Однако суд эти доводы не принял: игровое оборудование на месте есть, оно предназначено для детей, а ранее по требованию прокуратуры площадку уже приводили в порядок.
В итоге действия администрации по размещению контейнерной площадки признали незаконными. Поселковые власти обязаны до 1 июля 2026 года определить и создать новое место для накопления твёрдых коммунальных отходов для жителей домов № 19 и 15А на улице 8 Марта.
Решение уже вступило в законную силу. Теперь мусорная площадка должна появиться там, где она не будет нарушать санитарные нормы и соседствовать с детскими качелями и горкой.