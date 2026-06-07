В Хабаровском крае японские авто на вторичке по-прежнему опережают китайцев

В Хабаровском крае японские и китайские автомобили остаются главными игроками на рынке машин с пробегом. По итогам первого квартала 2026 года, выяснили аналитики популярной интернет-платформы, японские марки по-прежнему заметно опережают конкурентов из КНР по числу предложений.
Разрыв пока большой: подержанных японских машин в продаже примерно в девять раз больше, чем китайских. Средняя цена автомобиля с пробегом японского бренда в регионе составляет 1,48 млн рублей, китайского — 1,73 млн рублей.
Среди японских марок лидерство удерживает Toyota — на неё приходится 41% предложений. Далее идут Honda с долей 21% и Nissan с 14%. В китайском сегменте сильнее всего представлен HAVAL — 31%, затем Geely — 18% и Jetour — 11,5%.
При этом интерес к китайским автомобилям растёт быстрее. Спрос на HAVAL за год увеличился на 89%. Среди японских брендов заметнее всего прибавил Lexus — плюс 54% к первому кварталу прошлого года, а Subaru показала рост на 12%.
В модельном рейтинге среди японских автомобилей выделилась Nissan Note: спрос на неё вырос на 60%. Toyota Aqua прибавила 25%, Subaru Forester — 21%. Среди китайских машин наиболее заметный рост показал HAVAL H6 — на 20%.