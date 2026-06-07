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В Балахте уровень воды приблизился к опасной отметке

На реке Чулым в поселке Балахта уровень воды составил 470 см (опасная отметка 473 см).

На реке Чулым в поселке Балахта уровень воды составил 470 см (опасная отметка 473 см). Как сообщили в МЧС по Красноярскому краю, возможно кратковременное превышение опасной отметки.

Сохраняется выход воды на пойму на реке Енисей — село Караул, реке Мана — село Нарва, реке Анжа — село Агинское, реке Чулым — поселок Балахта, реке Чулым — село Красный Завод, реке Кеть — село Лосиноборское.

Отметим, что паводковая обстановка находится на контроле правительства края и ГУ МЧС России по региону. Всего на территории края остаются затопленными 3 дачных дома, 52 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог. Проводятся оповещение населения, мониторинг уровня воды.

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