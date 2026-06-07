Патриарх Кирилл освятит памятник князю Владимиру в Калининграде

«По милости Божьей, всё получилось, и сейчас церковная жизнь в регионе на очень высоком уровне. Регион занимает особое место и в моей биографии, и в моей жизни. Очень люблю Калининградскую область. Очень ценю возможность бывать здесь, встречаться и со всеми вами. И, конечно, свидетельствовать о развитии церковной жизни», — сказал Патриарх.