Врач сказал белорусам, может ли тополиный пух вызвать аллергию

Руководитель Республиканского центра детской аллергологии Дмитрий Буза сказал белорусам, может ли тополиный пух вызвать аллергию. Подробности приводит БелТА.
По словам врача, тополиный пух не является аллергеном:
— Самая высокая концентрация пыльцы в этот период — от разнообразных злаков. Соответственно, тополиный пух ее и переносит. Таким образом, провоцирует аллергические реакции не сам пух, а именно пыльца, которая на нем адсорбируется.
Врач рекомендует белорусам использовать защитную маску. Если же маску носить неудобно, то можно использовать биологические спреи, к примеру, с эктоином, которые не являются лекарствами. Подобного рода спреи образуют защитную пленку между слизистой и раздражающими веществами.
— Применяются перед выходом на улицу как защитное средство, — уточнил Дмитрий Буза.
Также можно использовать фильтры, которые вставляют в нос перед выходом на улицу. По возвращении домой следует вымыть лицо, прочистить нос. Подобных методов, поясняет врач, будет достаточно, если реакция появляется только после вдыхания пуха и проявляется только в виде раздражения.
Если же симптомы более выражены (чихание, постоянно льется из носа, появляется сыпь и так далее), то речь идет про аллергическую реакцию на пыльцу. В названом случае врач советует принимать антигистаминные препараты, которые будут купировать проявления аллергии.
— Как правило, цветение длится в течение 4−6 недель. В принципе весь этот период можно планово ежедневно принимать таблетки, — отметил специалист.