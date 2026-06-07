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Врач сказал белорусам, может ли тополиный пух вызвать аллергию

Белорусский врач объяснил, может ли вызвать аллергию тополиный пух.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Республиканского центра детской аллергологии Дмитрий Буза сказал белорусам, может ли тополиный пух вызвать аллергию. Подробности приводит БелТА.

По словам врача, тополиный пух не является аллергеном:

— Самая высокая концентрация пыльцы в этот период — от разнообразных злаков. Соответственно, тополиный пух ее и переносит. Таким образом, провоцирует аллергические реакции не сам пух, а именно пыльца, которая на нем адсорбируется.

Врач рекомендует белорусам использовать защитную маску. Если же маску носить неудобно, то можно использовать биологические спреи, к примеру, с эктоином, которые не являются лекарствами. Подобного рода спреи образуют защитную пленку между слизистой и раздражающими веществами.

— Применяются перед выходом на улицу как защитное средство, — уточнил Дмитрий Буза.

Также можно использовать фильтры, которые вставляют в нос перед выходом на улицу. По возвращении домой следует вымыть лицо, прочистить нос. Подобных методов, поясняет врач, будет достаточно, если реакция появляется только после вдыхания пуха и проявляется только в виде раздражения.

Если же симптомы более выражены (чихание, постоянно льется из носа, появляется сыпь и так далее), то речь идет про аллергическую реакцию на пыльцу. В названом случае врач советует принимать антигистаминные препараты, которые будут купировать проявления аллергии.

— Как правило, цветение длится в течение 4−6 недель. В принципе весь этот период можно планово ежедневно принимать таблетки, — отметил специалист.