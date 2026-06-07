Врач сказал белорусам, может ли тополиный пух вызвать аллергию

Также можно использовать фильтры, которые вставляют в нос перед выходом на улицу. По возвращении домой следует вымыть лицо, прочистить нос. Подобных методов, поясняет врач, будет достаточно, если реакция появляется только после вдыхания пуха и проявляется только в виде раздражения.