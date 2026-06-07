Красноярцам рассказали, как избежать пищевых отравлений в жару

В Роспотребнадзоре Красноярска ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов напомнили жителям о правилах обработки еды в летний период. Специалисты отмечают, что в жару бактерии и вирусы распространяются быстрее, поэтому возрастает риск кишечных инфекций, пищевых отравлений и расстройств пищеварения. Чтобы снизить риски, нужно регулярно мыть руки с мылом и правильно обрабатывать продукты. Овощи и фрукты следует тщательно промывать под проточной водой, даже если кожуру перед едой снимают. Это касается в том числе арбузов, дынь, бананов и цитрусовых. Особое внимание советуют обращать на помидоры с поврежденной кожицей. Такие томаты лучше есть только после термообработки, так как через повреждения внутрь могут попасть возбудители инфекций. Зелень нужно мыть не только перед употреблением, но и перед хранением в холодильнике. Важно тщательно смывать остатки земли. Мясо, рыбу и птицу необходимо хорошо термически обрабатывать. Сырое молоко перед употреблением нужно кипятить, а домашние молочные продукты в жару хранить особенно внимательно. Яйца перед приготовлением рекомендуют мыть теплой водой с мылом, а треснувшие яйца можно употреблять только после варки не менее 15 минут после закипания. Добавим, что для питья и мытья продуктов, особенно в незнакомых местах, лучше использовать кипяченую или бутилированную воду. Читайте также: Возле Октябрьского моста в Красноярске разрешили купаться Красноярцам рассказали, должны ли дети гулять в детском саду во время дождя Жителям Красноярского края рассказали, на что обратить внимание при покупке капусты.