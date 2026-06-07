В Хабаровском крае водителей хотят штрафовать за парковку у контейнеров

По законопроекту, граждан за препятствие вывозу мусора смогут штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 15 до 50 тысяч. Такие же санкции для должностных и юридических лиц предлагают установить за складирование на контейнерных площадках отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным.