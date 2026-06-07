В Хабаровском крае водителей хотят штрафовать за парковку у контейнеров

В Хабаровском крае могут ввести штрафы для тех, кто мешает вывозу мусора. Законопроект обсудили депутаты Законодательной думы региона, инициативу предложила прокуратура.
Речь идёт о ситуациях, когда автомобили оставляют так, что мусоровоз не может подъехать к контейнерной площадке. Для жителей это быстро превращается в привычную дворовую проблему: бак переполнен, отходы не вывезены, а причина — одна машина, перекрывшая спецтранспорту путь.
По данным региональных операторов, сложности с подъездом мусоровозов возникают почти в каждом втором дворе многоквартирных домов. Прокуратура в 2025 году выявила около 1200 нарушений в сфере обращения с отходами, поэтому проблему решили перевести из разряда уговоров в плоскость ответственности.
По законопроекту, граждан за препятствие вывозу мусора смогут штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 15 до 50 тысяч. Такие же санкции для должностных и юридических лиц предлагают установить за складирование на контейнерных площадках отходов, которые не относятся к твёрдым коммунальным.
В краевом парламенте отметили, что перед принятием нормы нужно чётко определить зоны погрузки и разгрузки у контейнерных площадок. Это необходимо, чтобы было понятно, действительно ли припаркованная машина мешала мусоровозу. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.