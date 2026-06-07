Вступил в силу ряд поправок о расширении земельной амнистии

В том числе расширяются основания для земельной амнистии. Она распространяется на факты самовольного занятия участков, которые имели место до 1 сентября 2022 года. Например, это касается тех участков, которые используются для личного подсобного хозяйства или выращивания сельскохозяйственных культур.
Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщала, что нормы законодательства унифицированы со сроком окончания действия земельной амнистии — 1 января 2028 года.
Другое новшество заключается в том, что райисполкомы получили право изымать и предоставлять участки для строительства объектов в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах теперь могут давать гражданам участки без аукциона.
В документе есть и другие поправки, в частности, в Кодекс о земле и в закон о госрегистрации недвижимости. Некоторые из них вступили в силу сейчас, а другие начнут действовать с 7 августа и с 7 декабря нынешнего года.