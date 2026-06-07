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Вступил в силу ряд поправок о расширении земельной амнистии

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Некоторые нормы поправок по земельным отношениям вступили в силу 7 июня, сообщает Палата представителей.

Источник: Sputnik.by

В том числе расширяются основания для земельной амнистии. Она распространяется на факты самовольного занятия участков, которые имели место до 1 сентября 2022 года. Например, это касается тех участков, которые используются для личного подсобного хозяйства или выращивания сельскохозяйственных культур.

Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщала, что нормы законодательства унифицированы со сроком окончания действия земельной амнистии — 1 января 2028 года.

Другое новшество заключается в том, что райисполкомы получили право изымать и предоставлять участки для строительства объектов в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах теперь могут давать гражданам участки без аукциона.

В документе есть и другие поправки, в частности, в Кодекс о земле и в закон о госрегистрации недвижимости. Некоторые из них вступили в силу сейчас, а другие начнут действовать с 7 августа и с 7 декабря нынешнего года.