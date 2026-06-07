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Почти 40 процентов 65-летних воронежцев продолжают работать

При этом четыре процента пенсионеров сменили профессию.

По данным аналитиков одного из сервисов бесплатных объявлений, около 60 процентов воронежцев старше 55 лет продолжают трудиться. При этом в возрасте от 55 до 64 лет работают 70 процентов, а среди тех, кто перешагнул 65-летний рубеж, этот показатель снижается до 39 процентов.

Люди старшего поколения не против смены профессии. Ее уже освоили четыре процента респондентов, 12 процентов настроены поменять вид деятельности, а еще 31 процент рассмотрят такой вариант, если наткнутся на привлекательные условия.

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