Почти 40 процентов 65-летних воронежцев продолжают работать

По данным аналитиков одного из сервисов бесплатных объявлений, около 60 процентов воронежцев старше 55 лет продолжают трудиться. При этом в возрасте от 55 до 64 лет работают 70 процентов, а среди тех, кто перешагнул 65-летний рубеж, этот показатель снижается до 39 процентов.